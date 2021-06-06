В Херсоне мужчина убил бабушку, у которой он арендовал квартиру

Сотрудники полиции в городе Херсоне задержали 34-летнего мужчину по подозрению в убийстве 71-летней женщины. У погибшей он арендовал квартиру.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

По данным полиции, женщина договорилась со своим знакомым поехать к арендатору за деньгами. За 20 минут до назначенного времени пенсионерка позвонила знакомому и сообщила, что она уже в квартире и будет ждать его внутри.

Мужчина приехал на место, но дверь никто не открыл, а на телефонные звонки женщина уже не отвечала. Он несколько часов ждал женщину под подъездом, а потом пошел к соседке и сообщил всю ситуацию. На место вызвали полицию.

Открыв двери, полицейские обнаружили пенсионерку без сознания, в крови, с травмами. Там же нашли молоток со следами крови.

Женщину в тяжелом состоянии срочно доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

По подозрению в убийстве за несколько часов задержали арендатора квартиры. Он находился в микрорайоне Таврический. Мужчине грозит 15 лет лишения свободы.