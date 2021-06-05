Хави дважды отказывался возглавлять "Барселону"

Испанец ждет подходящего момента, чтобы стать тренером "сине-гранатовых".

Легендарный футболист "Барселоны" Хави, который тренирует катарский "Аль-Садд", высказался о возможном назначении на пост главного тренера каталонского клуба.

По словами испанца, он не спешит возвращаться в стан "Барселоны".

"Я прибыл в Барселону, а журналисты только и ждали это. Как только я приезжаю в город, люди пишут обо мне сообщения. Но вам что-то сказали по этому поводу? Нет, ведь, во-первых, у клуба есть тренер, и это Куман. Его надо уважать. Во-вторых, я не тороплюсь становиться тренером "Барселоны".

"Когда придет время, то мы оценим ситуацию и примем решение. Пару лет назад все шло к назначению, но момент был неправильным. "Барселона" приходила ко мне, но ситуация не была подходящей.

К счастью или к сожалению, но я уже дважды отказывал "Барселоне". Это связано с различными обстоятельствами. Семья, профессиональная сторона вопроса, контракт.. Сложно говорить об этом, ведь я фанат клуба", - приводи слова Хави Mundo Deportivo со ссылкой на La Vanguardia.

Фото iSport.ua