В Афганистане во время взрыва погибла телеведущая

Кроме нее погибли еще четвре человека, однако, по предварительной информации, журналистка была целью нападения.

В столице Афганистана Кабуле в результате взрыва погибла ведущая новостей. Об этом в субботу, 5 июня, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что телеведущая Ariana News Мина Хайри погибла в результате взрыва бомбы в микроавтобусе. Кроме журналистки умерли еще четыре человека, в том числе ее мать. Также тяжело ранены сестра Хайри и еще шестеро мирных жителей.

23-летняя Хайри работала ведущей радио и телепрограмм с 2017 года.

Глава Комитета по защите журналистов в Афганистане Абдул Муид Хашими сообщил афганской службе Радио Свобода, что, согласно предварительной информации, Хайри была целью нападения.

С марта прошлого года в Афганистане были убиты 11 журналистов и работников СМИ, сообщили на этой неделе Репортеры без границ. Организация официально обратилась в Международный уголовный суд в Гааге с просьбой расследовать убийства как возможные военные преступления.