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"Челси" хочет продлить контракты с Тухелем и Тьяго Силвой - журналист

  16   0 30.05.2021, 19:34 | Новости, Спорт
"Челси" хочет продлить контракты с Тухелем и Тьяго Силвой - журналист

Лондонский клуб готовит улучшенные условия для триумфаторов Лиги чемпионов.

Руководство "Челси" намерено удержать главного тренера команды Томаса Тухеля, под руководством которого "синие" впервые за девять лет выиграли Лигу чемпионов. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, лондонский клуб в ближайшее время начнет переговоры с немецким специалистом. "Синие" собираются предложить Тухелю долгосрочный контракт. Действующее соглашение тренера рассчитано до июля 2022 года.

Также Челси планирует обсудить новый контракт с 36-летним защитником Тьяго Силвой - до лета 2020-го. Нынешний договор бразильца рассчитан до июня этого года.

Напомним, Тухель возглавил Челси в январе, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда. Под его руководством команда во второй раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов. Силва присоединился к "Челси" летом прошлого года на правах свободного агента из "ПСЖ".

Фото Getty Images

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