В Киеве задержали сбежавшего из суда в Ирпене мужчину

В Киеве и Киевской области была введена полицейская спецоперация, правонарушитель задержан.

В Киеве сегодня, 30 мая, полицейские в ходе спецоперации задержали мужчину, который сбежал из-под стражи в Ирпенском городском суде. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Установлено, что мужчина совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В пятницу злоумышленник сбежал из-под стражи в Ирпенском городском суде", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на территории Киева и Киевской области была введена специальная полицейская операция по розыску и задержанию сбежавшего.