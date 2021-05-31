Злата Огневич призналась, будет ли она целоваться на свиданиях «Холостячки» (видео)

Девушка уверена, что найдет любовь на проекте.

Украинская певица и героиня «Холостячки-2» Злата Огневич рассказала, почему решилась принять участие в шоу, и как намерена искать любовь на глазах у миллионов зрителей. Своими мыслями она поделилась в программе «Світське життя», передают Факты.

«Вся моя жизнь проходит под прицелом камер и искать свою любовь я также буду под прицелом камер. Из-за своего графика я просто не успеваю ходить на свидания, не успеваю ни с кем познакомиться. Я искренне верю, что вселенная сейчас мне дает шанс. У меня есть доказательства - Ксения Мишина и Эллерт, они живут вместе и я восхищаюсь этой парой, Никита Добрынин - он ждет с Дашей ребенка и последний „Холостяк" Миша - остался с девушкой на проекте. Если бы не было этих доказательств, наверное, я бы не пошла на это шоу, но я вижу, что люди находят свою реальную любовь», - поделилась артистка.

Также исполнительница заявила, что будет выбирать сердцем, поэтому, даже если ей понравится больше одного мужчины, что бывало в ее жизни, она будет целоваться с ними на свиданиях.

«Чтобы почувствовать, как мое сердце к ним лежит, кто мне больше нравится. Я ничего плохого в этом не вижу», - добавила Злата.







