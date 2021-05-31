Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

03:05

Злата Огневич призналась, будет ли она целоваться на свиданиях «Холостячки» (видео)

02:06

Нурмагомедов: Не стоит ждать моего возвращения

01:07

Популярные продукты, повышающие риск развития деменции

00:08

В Сети показали рендер электромобиля Subaru Solterra

23:03

Анри вернулся в тренерский штаб сборной Бельгии

22:04

В США трое неизвестных обстреляли ночной клуб: два человека погибли, десятки ранены

21:32

Вальдес: Ломаченко - один из лучших боксеров в мире

21:05

Медики рассказали, кому опасно есть клубнику (видео)

20:33

Байден "даст понять" Путину, что США не позволят ему нарушать права человека

20:06

В Киеве задержали сбежавшего из суда в Ирпене мужчину

19:34

"Челси" хочет продлить контракты с Тухелем и Тьяго Силвой - журналист

19:07

Первый визит за 13 лет: Глава МИД Израиля прибыл в Египет поговорить о Газе

18:35

Белорусская община призвала Тихановскую посетить Украину

18:08

На Донбассе с начала дня два обстрела: Боевики били из гранатометов и минометов

18:00

Запчасти для авто – ассортимент и предложения от магазина «Oiler»

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Злата Огневич призналась, будет ли она целоваться на свиданиях «Холостячки» (видео)

  4   0 31.05.2021, 03:05 | Новости, Видео, Культура
Злата Огневич призналась, будет ли она целоваться на свиданиях «Холостячки» (видео)

Девушка уверена, что найдет любовь на проекте.

Украинская певица и героиня «Холостячки-2» Злата Огневич рассказала, почему решилась принять участие в шоу, и как намерена искать любовь на глазах у миллионов зрителей. Своими мыслями она поделилась в программе «Світське життя», передают Факты.

«Вся моя жизнь проходит под прицелом камер и искать свою любовь я также буду под прицелом камер. Из-за своего графика я просто не успеваю ходить на свидания, не успеваю ни с кем познакомиться. Я искренне верю, что вселенная сейчас мне дает шанс. У меня есть доказательства - Ксения Мишина и Эллерт, они живут вместе и я восхищаюсь этой парой, Никита Добрынин - он ждет с Дашей ребенка и последний „Холостяк" Миша - остался с девушкой на проекте. Если бы не было этих доказательств, наверное, я бы не пошла на это шоу, но я вижу, что люди находят свою реальную любовь», - поделилась артистка.

Также исполнительница заявила, что будет выбирать сердцем, поэтому, даже если ей понравится больше одного мужчины, что бывало в ее жизни, она будет целоваться с ними на свиданиях.

«Чтобы почувствовать, как мое сердце к ним лежит, кто мне больше нравится. Я ничего плохого в этом не вижу», - добавила Злата.



 

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (793)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]