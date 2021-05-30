"Манчестер Сити" может расстаться с двумя ключевыми игроками

В услугах футболистов заинтересован лондонский "Арсенал".

Руководство "Манчестер Сити" готовится к продаже двух нападающих в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, "горожане" планируют расстаться с Рахимом Стерлингом и Риядом Марезом. Отмечается, что в услугах Стерлинга и Мареза заинтересован лондонский "Арсенал".

Кроме того, команду могут покинуть защитник Эмерик Ляпорт и нападающий Габриэль Жезус.

Вырученные за игроков средства "Ман Сити" планирует потратить на трансферы полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Напомним, в минувшем сезоне АПЛ Стерлинг провел за "Ман Сити" 31 матч, забив десять голов и отдав семь ассистов. На счету Мареза девять голов и шесть результативных передачам в 27 играх.

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