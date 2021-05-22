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Пирло: Я выполнил свою работу в "Ювентусе" на 100%

  33   0 22.05.2021, 21:32 | Новости, Спорт
Пирло: Я выполнил свою работу в "Ювентусе" на 100%

Специалист высказался о своем будущем в туринском клубе.

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мнением о проделанной работе в туринском клубе по итогам сезона.

По словам специалиста, он выполнил все от себя зависящее, так что не спешит покидать клуб.

"Не думаю, что руководство примет решение о моем будущем на основании поединка с "Болоньей". Думаю, они оценят весь сезон, а затем решат. Это их дело, они принимают решение. Я всегда шел с высоко поднятой головой. У меня есть ощущение, что я сделал свою работу на 100%. Я всегда был честен со всеми".

Пирло дал оценку результатам команды.

"Меня не устраивают наши результаты, ведь мы не достигли поставленных целей, но я в хороших отношениях с игроками, а это была самая приятная часть сезона. Они показали настоящий дух самопожертвования.

Я был игроком-победителем, и я хочу стать тренером-победителем. Так что я рассматриваю этот сезон как возможность стать лучше и развиваться", - приводит слова Пирло Football Italia.

В чемпионате Италии "Ювентус" перед последнем туром находится на пятом месте, имея 76 очков. Для выхода в Лигу чемпионов им необходимо побеждать "Болонью", а также рассчитывать на то, что "Милан" или "Наполи" потеряют очки в своих играх.

Поединок "Болонья" - "Ювентус" состоится в воскресенье, 23 мая. Начало встречи в 21:45 по Киеву. 

Фото Getty Images

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