Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:03

В ДТП на трассе Киев - Одесса погибли два человека

22:04

Друзья Канье Уэста рассказали о его семейной жизни с Ким Кардашьян

21:32

Пирло: Я выполнил свою работу в "Ювентусе" на 100%

21:05

Под Одессой силовики учились противодействовать тергруппам и диверсантам

20:33

В Израиле подсчитали сумму ущерба от ракетных обстрелов и беспорядков

20:06

В Канаде объяснили, как планируют "наказать" Иран за катастрофу МАУ

19:34

Стало известно, когда "Шахтер" объявил о назначении Де Дзерби

19:07

На Донбассе вырос пассажиропоток через КПВВ

18:35

Боевики на Донбассе 8 раз нарушали "тишину", один украинский военный ранен

18:08

В Калининграде мужчина справил нужду на мемориал (видео)

17:36

Польша купит партию ударных дронов у Турции

17:00

Во Львовской области при стрельбе ранили полицейского и двух лесничих

16:37

Без Венгрии: ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран

16:01

Куман оценил влияние Месси на "Барселону"

15:38

Глава Евросовета собирает лидеров ЕС в понедельник. Будут обсуждать провокационные шаги РФ

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Под Одессой силовики учились противодействовать тергруппам и диверсантам

  5   0 22.05.2021, 21:05 | Новости, Общество
Под Одессой силовики учились противодействовать тергруппам и диверсантам

Под Одессой в городе Южный 20-21 мая проходили тактико-специальные антитеррористические учения. Силовики отрабатывали противодействие потенциальным посягательствам террористическим группам и диверсантам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Обучение проводилось координационной группой Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины в Одесской области.

"Основной целью этих занятий является отработка последовательности противодействия возможным террористическим группам, а также выполнение комплекса контрдиверсионных мероприятий, направленных на совершенствование межведомственного взаимодействия", - рассказали в МВД.

В учениях, в частности, участвовали гвардейцы и бойцы отдельного отряда специального назначения Южного Одесского территориального управления НГУ "ОМЕГА".

"Они вместе с другими силовыми структурами отработали города Южный Одесской области. В этом районе во время отработок было временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей и автомобилей", - сообщили в ведомстве.

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (588)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]