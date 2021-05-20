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З головного санлікаря у міністри. Рада призначила Ляшка главою МОЗ

  4   0 20.05.2021, 11:29 | Новости, Политика
З головного санлікаря у міністри. Рада призначила Ляшка главою МОЗ

Верховна рада підтримала подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаль за призначенням нового міністра охорони здоров'я. Ним став головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Відзначимо, комітет парламенту з питань здоров'я нації підтримав кандидатуру Ляшка.

"За" проголосували 262 нардепа.

Ляшко одразу після голосування приніс присягу члена Кабінету міністрів.

Як голосували фракції

Фракція "Слуга народу" віддала 224 голоси, група "За майбутнє" - 15, група "Довіра" - 12. Також 5 голосів Ляшко отримав від позафракційних.

"Європейська солідарність", "Голос", ОПЗЖ - 10, "Батьківщина" не підтримали призначення.

З головного санлікаря у міністри. Рада призначила Ляшка главою МОЗ

Що відомо про нового главу МОЗ

Ляшко закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. У 2015 році закінчив заочну форму навчання Національної академії державного управління при президенті.

З 2003 по 2010 рік він працював у системі державної санітарно-епідеміологічної служби Київської області.

З березня 2013 по лютий 2014 року Ляшко був главою Київського обласного лабораторного центру Держсанепідслужби, а в 2014-2016 роки - експертом з питань громадського здоров'я у реанімаційному пакеті реформ.

З 2014 по лютий 2018 року очолював громадську організацію "Інфекційний контроль в Україні".

З лютого 2018 року по липень 2019-го він обіймав посаду першого заступника генерального директора Центру громадського здоров'я МОЗ.

В кінці лютого минулого року Ляшко призначили головним санітарно-епідеміологічним лікарем України.

РБК-Україна

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