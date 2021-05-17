Экс-игрок "Шахтера" покинет лондонский "Арсенал", - журналист

Виллианом интересуются европейские команды и клубы из "MЛС".

Полузащитник лондонского "Арсенала" Виллиан покинет клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, интерес к 32-летнему бразильцу проявляют клубы из Европы и "МЛС". В частности, на футболиста претендует "Интер Майами", владельцем которого является Дэвид Бекхэм.

Руководство "канониров" готово отпустить игрока и ждет по нему предложений.

Напомним, Виллиан присоединился к команде в 2020 году, перебравшись из "Челси". До этого бразилец выступал в составе "Анжи", донецкого "Шахтера" и "Коринтианс".

Фото Football.ua