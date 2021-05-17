Назван самый вредный продукт для перекуса

Многие люди любят устраивать перекусы и как выяснили исследователи, женщины делают это гораздо чаще, чем мужчины. И для утоления голода они используют сладкие или соленые продукты.

Об этом сообщают Комментарии.

Диетологи выяснили, что наиболее вредными для перекуса являются картофельные чипсы, в составе которых много химии. Мало того, что они вызывают привыкание, так еще и негативно влияют на работу всего организма, в том числе желудочно-кишечного тракта, пишет eatthis.

Если этот продукт использовать как перекус регулярно, тогда повышается риск развития множества заболеваний, в том числе диабета, онкологии и гипертонии. Картофельные чипсы давно занимают лидирующие позиции в рейтингах вредной для организма пищи. В них содержится много химических добавок: ароматизаторов, усилителей вкуса, красителей и т.д.

Врачи рекомендуют использовать для перекуса продукты, содержащие большое количество клетчатки. Как ни странно, но очень хороший вариант перекуса на работе это зеленый чай с медом. Это и полезно, и бодрит, и утолит на некоторое время голод. Если вы знаете, что какой-то длительный промежуток времени у вас не получится поесть, съешьте сухофрукты с орехами. Это и калорийно, и хороший источник ненасыщенных жирных кислот.