Суарес хочет продолжить карьеру в "МЛС"

Уругвайский форвард рассказал о планах на будущее.

Нападающий мадридского "Атлетико" Луис Суарес рассматривает вариант с продолжением карьеры в "МЛС".

Уругваец признался, что еще несколько лет назад был готов завершить карьеру в стане "Барселоны", но после перехода в "Атлетико" планы на будущее пришлось пересмотреть.

"Еще два года назад я бы с удовольствием повесил бутсы на гвоздь в "Барселоне", но сейчас я играю за другой клуб и меня здесь все устраивает. Я планирую задержаться здесь настолько, насколько смогу поддерживать уровень, требуемый клубом.

Будущее настолько сложно предсказать, что я пока не знаю, где буду играть дальше. Я бы хотел прододжить карьеру в "МЛС", но все еще может измениться", - цитирует Суареса Club Del Deportista.

Напомним, форвард перешел в "Атлетико" прошлым летом на правах свободного агента. В составе "матрасников" он провел 36 матчей во всех турнирах, забив 19 голов и отдав три ассиста.

Фото FootBoom