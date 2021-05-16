В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу, есть пострадавшие (видео)

В Восточном Иерусалиме сегодня автомобиль протаранил толпу. Теракт произошел у Дамасских ворот в районе Шейх-Джарра, в результате него пострадали шесть полицейских.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Местная полиция сообщает, что травмы получили несколько человек. Известно о 6 пострадавших полицейских.

Пострадавших госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести, а других - как легкое.

Теракт произошел за несколько часов до начала массовых мероприятий по случаю иудейского праздника Шавуот.

Водителя, совершившего наезд, правоохранители "обезвредили". На месте происшествия находятся спасатели и медики.