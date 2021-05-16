Пассажир автобуса в Киеве выстрелил в водителя, пострадавшего госпитализировали, - МВД

В воскресенье, 16 мая, пассажир одного из столичных автобусов выстрелил в водителя.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, предполагаемого стрелка задержали правоохранители, которые прибыли на другой вызов.

"Инспекторы, прибывшие на улицу Чернобыльскую, как раз заканчивали оформлять необходимые материалы, услышали звук, похожий на выстрел. Одновременно с этим к ним подбежал взволнованный мужчина и сообщил, что пассажир автобуса выстрелил в водителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что патрульные начали преследовать вероятного стрелка, на команды остановиться тот не реагировал.

Пострадавшего водителя госпитализировали с ранением в грудь.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Святошинского управления полиции для выяснения обстоятельств происшествия и оказания правовой квалификации действий задержанного.