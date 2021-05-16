"Барселона" начала переговоры с Хави о его возвращении в клуб

Президент "Барселоны" оговаривает условия возвращения бывшего футболиста клуба.

Каталонская "Барселона" начала переговоры с тренером "Аль-Садда" Хави о возвращении, сообщает ARA.

Хави провел переговоры с директором Матеу Алемани, а в ближайшее время ожидается встреча с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой.

Отмечается, что Хави хочет иметь свою команду и контролировать некоторые другие сферы, например, методологию и медицину.

Напомним, Хави, который является воспитанником "Барселоны" и выступал за нее 17 лет, возглавил "Аль-Садд" в мае 2019 года. Под руководством Хави клуб выиграл шесть трофеев. Недавно стороны продлили контракт до 2023 года, но по слухам там есть пункт досрочного разрыва в случае ухода в "Барселону".

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