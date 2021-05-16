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Кулеба: Украина не ждет прибытия иностранных войск

  4   0 16.05.2021, 12:05 | Новости, Политика
Кулеба: Украина не ждет прибытия иностранных войск

Государства-члены НАТО не начнут войну с Россией из-за Украины, абсолютно убежден Дмитрий Кулеба.

Украинские власти не рассчитывают на прибытие иностранных войск в качестве предоставления помощи от Запада в противодействии российской агрессии. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью DW.

"Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам. Но мы ожидаем от наших партнеров обеспечения Украины той поддержкой, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну", - сказал Кулеба в ответ на вопрос, как бы Запад мог помочь Украине, если бы войска РФ перешли границу.

Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли Кулеба не рассчитывает на то, что НАТО начнет войну с РФ, он отметил: "Абсолютно. Украина пока не член НАТО, и я бы хотел напомнить, ясно и однозначно, что это наша земля, и мы будем ее защищать, а наши партнеры могут помочь нам в этом, и я уверен, что все так и будет".

При этом Кулеба констатировал, что Украина не наблюдает отвода российских войск, который был бы адекватным тому количеству, которое сосредоточено вдоль границы.

"То, что происходит, нельзя назвать отводом войск. Российские войска в массе своей остались на местах. Что действительно изменилось - это переброски военных частей. Это так, но угроза не миновала... То, что мы сегодня наблюдаем, - это отвод войск без отвода войск. И нам следует оставаться бдительными в этом вопросе", - отметил глава МИД.

 

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