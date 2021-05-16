В Минздраве назвали шесть правил здоровой жизни

Правила здоровой жизни и долголетия от Минздрава

Каких правил нужно придерживаться, чтобы жить, как в сказке, «долго и счастливо»? Об этом рассказывают эксперты Минздрава, передает 4mama.ua.

Чтобы жить долгой, а главное - здоровой жизнью, эксперты Минздрава советуют придерживаться таких важных правил:

1. Спи 7-8 часов в сутки. Это норма для взрослого человека, у детей свои нормы, в зависимости от их возраста. При этом важно и качество сна: он должен быть глубоким, очень желательно - непрерывным. Полноценный ночной сон - это профилактика диабета, сердечно-сосудистых болезней ожирения, депрессии.

2. Правильно питайся. От того, что ты ешь, зависит твое здоровье и продолжительность жизни. Старайся есть больше овощей, фруктов, злаков, орехи, бобовые, семечки, кисломолочные продукты, рыбу, мясо нежирных сортов. Уменьши количество потребляемой соли, сахара, жиров, простых (быстрых) углеводов.

3. Живи активно. Движение - это жизнь, данное правило актуально всегда. Всего 30 минут физических упражнений в день значительно уменьшают риск инсульта, инфаркта, диабета, улучшают настроение и самооценку.

4. Откажись от курения. Табачный дым очень вреден, причем пассивное курение также имеет тяжелые последствия. Бросить курить - это значит сделать первый шаг к профилактике рака, сердечно-сосудистых патологий и других опасных болезней. Не говоря уже о том, что твои зубы, кожа и свежесть дыхания скажут тебе «спасибо».

5. Вакцинируйся. Именно плановая вакцинация - лучший способ предотвратить опасные заболевания. Поэтому если человечество нашло механизм их профилактики в виде прививок, не стоит от него отказываться.

6. Не занимайся самолечением. Оно может быть довольно опасно для твоего здоровья и привести к серьезным осложнениям.

Здоровый образ жизни и правильное питание - залог твоего здоровья и долголетия.