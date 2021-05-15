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Украинец пытался провести в Румынию торт "Наполеон", напичканный 79 пачками сигарет (видео)

  8   0 15.05.2021, 23:03 | Новости, Видео, Происшествия
Украинец пытался провести в Румынию торт "Наполеон", напичканный 79 пачками сигарет (видео)

Пограничники в Черновицкой области задержали мужчину, который под видом торта "Наполеон" пытался провести в Румынию сигареты.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Сообразительный украинец вез в Румынию гостинец - на вид обычный торт "Наполеон". Но как оказалось, "кулинарный шедевр" был приготовлен не по классическому рецепту. Главным сырьем для изготовления кондитерского изделия были сигареты. Роль коржей для торта играли 79 пачек сигарет", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пограничников, 23-летний мужчина вез 40 стиков для электронных сигарет. Всего товары были оценены в 11 000 гривен, их уже изъяли правоохранители.

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