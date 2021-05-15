Под Киевом водитель на бешеной скорости сбил пешехода

На Песчаной дороге в городе Обухов Киевской области в ночь на 15 мая произошла смертельная авария с участием пешехода.
Об этом в Facebook пишет "Киев оперативный".
По данным сообщества, пешеход перебегал через дорогу и попал под автомобиль BMW, который на бешеной скорости носился по городу.
"У пешехода не было даже малейшего шанса выжить", - говорится в сообщении.
На место в срочном порядке прибыли правоохранители, врачи скорой и спасатели.
Прибывшие медики лишь констатировали факт смерти пострадавшего.