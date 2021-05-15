"ПСЖ" может подписать Салаха в случае ухода Мбаппе

На трансфере египтянина настаивает лично Маурисио Почеттино.

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в услугах египетского форварда заинтересован "ПСЖ". Парижский клуб попытается подписать Салаха, если Килиан Мбаппе решит покинуть команду этим летом или откажется продлевать свой контракт, рассчитанный до конца сезона-2021/22.

На подписании Салаха в качестве замены Мбаппе настаивает лично главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино. Специалист рассчитывает на то, что форвард "Ливерпуля" захочет открыть новую главу в карьере и согласится на переход.

В текущем сезоне Мбаппе провел 44 матча за "ПСЖ" во всех турнирах, в которых забил 39 голов и выполнил 10 голевых передач. На счету Салаха 48 игр за "Ливерпуль", 30 голов и пять ассистов.

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