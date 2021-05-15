В Украине обнаружили 6 796 новых COVID-случаев за сутки

За прошедшие сутки в Украине выявили 6 796 новых случаев коронавирусной болезни. Умерли 322 человека.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.

Всего было госпитализировано 2 197 человек. Выздоровели - более 17 тысяч украинцев.

За сутки провели 76 496 тестирований (в частности методом ПЦР - 34 108, методом ИФА - 14 028, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28 360).