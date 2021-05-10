Кулач: Был уверен, что Шевченко вызовет в сборную

Нападающий не расстроился такому решению тренерского штаба.

Форварда "Ворсклы" Владислава Кулача не оказалось в расширенным списке сборной Украины на майский сбор.

По словам игрока, он до последнего был убежден, что Андрей Шевченко все же позовет его в национальную команду.

"Было много информации, разговоров. Я был уверен, что все-таки вызовут. Я отнесся к этому нормально. Несильно я и расстроился. Это тренер, он решает, кого будет брать на Евро, сборы.

Думаю, все что от меня зависело - я выполнил. Свою работу точно выполнил хорошо. Тут уже не от меня зависело", - сказал Кулач в комментарии Профутбол.

Фото ФК Ворскла