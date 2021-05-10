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В Одессе при пожаре на кладбище погибла женщина

  4   0 10.05.2021, 13:31 | Новости, Происшествия
В Одессе при пожаре на кладбище погибла женщина

Загорелось одноэтажное административное здание с бытовыми помещениями на территории Еврейского кладбища.

В Одессе произошел пожар на территории Еврейского кладбища. В результате инцидента погибла бездомная женщина, сообщает региональное управление ГСЧС в понедельник, 10 мая.

Указано, что 9 мая в 21:12 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании здания на территории Суперфосфатного завода на улице Химической. Но на месте спасатели выяснили, что горит одноэтажное административное здание с бытовыми помещениями на территории Еврейского кладбища.

В 21:37 пожар ликвидировали на площади 30 кв.м. На месте происшествия обнаружили женщину, которую госпитализировали в больницу. Но через час она скончалась.

Причина пожара устанавливается. От ГСЧС привлекались шесть единиц техники и 21 человек личного состава.

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