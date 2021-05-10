Будут говорить об Украине: Байден примет участие в саммите стран-членов НАТО из Восточной Европы

Президент США Джо Байден присоединится к виртуальному саммиту "Бухарестской девятки". Его проведение запланировано на 10 мая.

Об этом сообщает DW.

Главными темами обсуждения станут безопасность в Черноморском регионе и ситуация вокруг Украины.

Целью проведения саммита заявлена координация позиций безопасности стран региона. В переговорах примут участие президенты Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии и Литвы, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В Белом доме отметили, что в выступлении на саммите Джо Байден выразит стремление более тесного сотрудничества с союзниками по НАТО в Восточной Европе, в регионах Балтийского и Черного моря со всего спектра глобальных вызовов.