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Дефицита не будет: В правительстве заявили о стабилизации цены на гречку

  13   0 10.05.2021, 12:32 | Новости, Экономика
Дефицита не будет: В правительстве заявили о стабилизации цены на гречку

В апреле цена на гречку стабилизировалась. В течение месяца средняя потребительская цена на гречневые крупы снизилась на 0,4% до 40,06 гривен за килограмм.

Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Отмечается, что ценовая стабилизация была достигнута благодаря введению в 2021 году правительством нового направления государственной поддержки аграриев для стимулирования производства гречки, что будет способствовать улучшению продовольственной безопасности и повысит доступность этой продукции для потребителей.

"Программой предусмотрено предоставление дотаций аграриям в размере 3500 грн на 1 га посевов гречики. Это обеспечит стабильный объем производства гречики, равный внутреннему потреблению, и в перспективе - ориентацию на экспорт, а также развитие смежных отраслей. Ориентировочная площадь поддержки по Украине должна составить 15 тысяч гектар", - объясняют в министерстве.

Также, в Минэкономики отметили, что не ожидают проблем на рынке гречки из-за временного отказа России экспортировать эту продукцию в Украине.

В 2020/2021 маркетинговом году (МГ) внутренняя потребность в гречке составляет 131 тыс. тонн, из них 116 тыс. тонн - на пищевые нужды. По данным Госстата, в 2020 году объем производства гречки составил 97,6 тыс. тонн. Переходящие остатки гречихи на начало текущего МГ составляют 10 тыс. тонн, а на конец МГ прогнозируются в объеме 20 тыс. тонн.

Кроме того, в текущем МГ по состоянию на 1 мая 2021 года Украина экспортировала 0,6 тыс. тонн зерна гречки (по коду согласно УКТЗЕТ 1008 10 00 00) и импортировала 31,3 тыс. тонн (в частности, по РФ - 18,9. тонн, Казахстана - 9 тыс. тонн, Беларуси - 3,4 тыс. тонн). Также было импортировано почти 19 тыс. тонн зерна зерновых культур (по коду согласно УКТЗЕТ 1104 29 17 00), из которых, по экспертным оценкам, гречневая крупа составляет около 80%, или 15 тыс. тонн.

Таким образом, по состоянию на 1 мая 2021 года, по экспертным подсчетам, импортировано 46 тыс. тонн гречки.

"Поэтому оснований для возникновения дефицита этой продукции на рынке Украины нет", - добавляют в министерстве.

Напомним, ранее правительство России наложил временный запрет на экспорт гречки, крупы грубого помола из гречки и гречишного обваленного (очищенного) зерна.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу Национального банка Украины, подорожание продовольственных товаров на мировых товарных рынках станет одним из основных факторов роста цен в Украине.

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