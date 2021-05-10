Де Дзерби возглавит "Шахтер", - Романо

Итальянский специалист близок к переезду в Украину.

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби возглавит донецкий "Шахтер", сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

41-летний специалист никогда не работал за пределами Италии, а во время игровой карьеры несколько лет отыграл в румынском Клуже. С 2018 года возглавляет Сассуоло.

Напомним, что Луиш Каштру, возглавлявший Шахтер последние два года, объявил о своем уходе из клуба после матча против Ингульца.

isport.ua

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