Путин снова провел переговоры с Лукашенко. Обсуждали планы Украины по НАТО

Президент России Владимир Путин провел очередные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. На этот раз стороны затронули планы Украины по интеграции в НАТО.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что Лукашенко и Путин обсудили график совместных мероприятий, а также ситуацию в зоне ответственности ОДКБ.

"Президенты коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО", - говорится в сообщении.

Лидеры России и Беларуси договорились в ближайшее время снова встретиться и обсудить проблемы, которые стоят перед странами.