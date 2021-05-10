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Лили Джеймс сыграет Памелу Андерсон в новом сериале

  44   0 10.05.2021, 04:13 | Новости, Культура
Лили Джеймс сыграет Памелу Андерсон в новом сериале

Сериал буде комедийным.

Актриса Лили Джеймс, известная по ролям в «Золушке» и «Ребекке«, снимается в новом сериале «Пэм и Томми», передает Караван.

Стриминговый канал Hulu, который занимается его производством, опубликовал первые фото артистов в образах главных героев - Памелы Андерсон и Томми Ли.

Сериал «Пэм и Томми» будет комедийным. Он расскажет о первом в истории вирусном видео - секс-записи Памелы Андерсон и Томми Ли.

В роли рок-музыканта Томми Ли снимается Себастьян Стэн - об же Баки Барнс из «Зимнего Солдата» вселенной Marvel.

А Сет Роген, звезда «Зеленого Шершня» и Стив Возняк из картины «Стив Джобс«, перевоплотится в парня, который выкрал и продал секс-видео знаменитой парочки.

Реальные прототипы в создании сериала участия не принимают.

Напомним, Андерсон была замужем за барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли с 1995 по 1998 год. Он стал ее первым супругом. От него Памела родила сыновей Дилона и Брендона.

Отметим также, что личная жизнь Памелы Андерсон остается бурной по сей день. Сейчас она замужем в шестой раз. А с пятым мужем, продюсером Джоном Питерсом, разошлась через 12 дней после свадьбы. Так что сюжетов для сериалов в ее биографии хоть отбавляй!

 

 

 

 

 

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