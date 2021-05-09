"Боруссия Д" нацелилась на трансфер лидера "Ювентуса"

Щенсны может переехать в Бундеслигу.

Голкипер "Ювентуса" Войцех Щенсны может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, в услугах польского вратаря заинтересована дортмундская "Боруссия".

Представители "шмелей" уже связались с польским голкипером, чтобы обсудить возможный трансфер. Щенсны готов выслушать предложение "Боруссии", но не уверен, что немецкая команда сможет удовлетворить его финансовые аппетиты.

Напомним, Щенсны выступает в составе туринского "Ювентуса" с 2017 года. В текущем сезоне 31-летний вратарь провел за "бьянконери" 35 матчей во всех турнирах, пропустив 35 голов.

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