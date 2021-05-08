Гвардиола: Зинченко заслуживает играть за "Манчестер Сити"

Наставник "горожан" оценил игру украинского футболиста.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хсеп Гвардиола высказался об игре Александра Зинченко в текущем сезоне.

Специалист похвалил украинского футболиста, а также отметил важность его действия на поле.

"Зинченко много трудился, чтобы играть за "Сити". Его можно было отдать в аренду или продать, но он сказал, что будет бороться. Это впечатляет".

"Александр выступает не на своей позиции, но никогда не жаловался. И он не ошибается. Когда вы ему что-то говорите, он сразу выполняет это. Он всегда сосредоточен. Мы не забываем, что на позиции левого защитника он противостоял Салаху, Рэшфорду, Ди Марии. Это сильнейшие оппоненты, но Зинченко не ошибся с ними.

То, что делает Зинченко с мячом, - впечатляет. В защитной линии из четырех футболистов главное - не ошибаться. Зинченко заслуживает играть,", - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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