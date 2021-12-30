Как Запад бросил Украину на произвол судьбы — The Week

Вполне возможно, что скоро мы станем свидетелями настоящей захватнической войны в Европе. Российский президент Владимир Путин уже отхватил Крым у Украины в 2014 году, и теперь он, похоже, возжелал и остальную часть страны.

Об этом говорится в публикации еженедельного журнала The Week, выходящего в США и Великобритании, информирует UAINFO.org.

Если Путин действительно нападет, главной причиной будет вопиющая дипломатическая некомпетентность США и их главных союзников в Западной Европе. Западные страны неоднократно вызывали гнев Путина, используя Украину как марионетку, но отказывались выделять деньги или военную мощь для ее реальной защиты.

Конечно, поведение западных государств здесь не единственная причина. Дело в том, что Путин, по сути, является диктатором и имеет привычку использовать агрессивные войны против более слабых соседей для повышения своего общественного статуса (короткая, успешная война — классический источник политической эйфории).

И к тому же следует учитывать, что территория России сегодня меньше, чем в период с середины XVII века по 1991 год, и что большая часть Украины входила в состав и бывшей Российской империи, и Советского Союза.

И это, по всей видимости, привело к широкому распространению среди русских националистов убеждения, согласно которому Украина является законным владением России.

Более того, как отмечает мой коллега Дэймон Линкер, Европе крайне необходим российский газ, чтобы справиться с необычно холодной зимой и глобальным дефицитом энергии. США заняты своими проблемами — внутренним кризисом и неразберихой, пандемией COVID-19 и существующей опасностью краха наших собственных демократических институтов. У Путина, видимо, лучшей возможности в жизни не будет.

Когда в 2008 году в результате финансового дерегулирования на Западе наступил глобальный экономический кризис, он особенно сильно ударил по Украине, поскольку у страны были большие долги, номинированные в иностранной валюте.

При скрытой поддержке США Европейский союз предложил ей ничтожно малый и недостаточный кредит в размере 610 миллионов евро наряду с требованиями ввести режим жесткой экономии. Как пишет историк Адам Туз в своей книге «Крах» (Crashed), «были украинские олигархи с личными состояниями, большими, чем эта сумма».

Пытаясь отвлечь Украину от Запада, Путин в ответ предложил кредит в размере 15 миллиардов долларов. Либеральные и проевропейские украинские организации и группировки, опасаясь российского империализма и поддерживаемые западными державами, начали революцию, в ходе которой был отстранен от власти бывший президент и подписано соглашение с ЕС.

В качестве ответного шага Путин захватил Крым и развязал вооруженный конфликт на востоке Украины, который продолжается и сегодня. (Напомним, что именно поставки противотанковых ракет бывший президент Дональд Трамп пытался использовать, чтобы заставить президента Украины раздобыть компромат на своего тогдашнего соперника Джо Байдена).

Короче говоря, западные державы неоднократно использовали Украину, чтобы нанести по Путину удар, но они не предоставляют ей ресурсы, необходимые для заключения выгодного союза с Западом, и не берут на себя достаточные военные обязательства для сдерживания России.

Это высокомерие в сочетании с некомпетентностью НАТО распространяет на отношение к России и Украине. Заявленной целью создания альянса было противодействие Советскому Союзу и сдерживание распространения международного коммунизма.

Ни того, ни другого уже 30 лет не существует, однако НАТО продолжало тупо расширяться на протяжении 1990-х и 2000-х годов. Казалось, никому и в голову не приходило, что у России может возникнуть мысль о том, что НАТО по-прежнему является антироссийским альянсом. И что у Москвы могут быть понятные причины беспокоиться о военном присутствии Запада вУкраине.

Хотя Путин — агрессивный, опасный националист с многолетним опытом убийств своих политических оппонентов, он не ошибается, полагая, что западные страны всячески стараются окружить его страну и свергнуть его правительство.

И хотя Россия является жалким подобием Советского Союза на пике его могущества, Путин обладает реальной властью и рычагами воздействия (прежде всего тысячами единиц ядерного оружия), с чем необходимо считаться.

Западные державы, полагающие, что могут получать все, что захотят, все это время (без необходимости идти на компромисс, расставлять приоритеты или даже выделять много ресурсов) не придают этому значения.

Результат напоминает то, что произошло с иракскими курдами в 1991 году. После того, как в ходе войны в Персидском заливе войска Саддама Хусейна были с легкостью разгромлены, тогдашний президент Джордж Буш-старший попытался свергнуть его без особых затрат, призвав к военному перевороту в эфире нескольких радиопередач.

Курдские силы (наряду со многими другими группировками) восприняли это как обещание помощи со стороны США и подняли восстание, в ходе которого повстанцы едва не свергли правительство Хусейна.

Но Буш не хотел рисковать, боясь «увязнуть» в оккупации, и поэтому стоял в стороне, пока правительственные войска перегруппировывались и убивали повстанцев, в результате чего сотни тысяч людей бежали из страны.

Проблема заключалась не в том, что Буш опасался оккупации Ирака — в конце концов, мир видел, что произошло, когда его сын-идиот попытался это сделать чуть более десяти лет спустя.

Проблема заключалась в том, что в рамках внешнеполитического гамбита он лгал легко поддававшимся влиянию людям (и цинично обрушивал на них шквал риторики в защиту демократии). А когда стратегия провалилась, десятками тысяч расстреливали отнюдь не американцев.

Точно так же обстоит дело и сегодня. Совершенно очевидно, что США и Западная Европа не желают отправлять своих военнослужащих на линию фронта для защиты Украины. Для этих стран существующий там конфликт — это незначительная проблема по сравнению с ростом могущества и влияния Китая, продолжающейся пандемией, изменением климата и многим другим.

Но вместо того, чтобы прямо и честно признать этот факт, западные державы — и особенно США — постоянно отказываются сокращать свои потери, прекращать «подкалывать», раздражать Путина и стремиться к какой-то разрядке. Страдать от последствий будет Украина.