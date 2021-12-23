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Аваков о назвавшем копов "дебилами" "слуге": были и другие эпизоды подобного поведения Галушко

  27   0 23.12.2021, 14:00 | Новости, Политика
Аваков о назвавшем копов "дебилами" "слуге": были и другие эпизоды подобного поведения Галушко

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что год назад обсуждал поведение народного депутата Николая Галушко, который попал в скандал, обозвав полицейских "дебилами", с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, а также с Денисом Монастырским. Он тогда возглавлял комитет по вопросам правоохранительной деятельности, членом которого является Галушко.

По словам Авакова, эпизод, который сейчас получил огласку, не единственный. Об этом он написал на своем канале в Telegram, пишет Обозреватель.  

Ранее Галушко заявлял, что видео якобы являлось предметом шантажа со стороны Авакова. Тот якобы "угрожал" обнародовать кадры, если Галушко не согласится поддерживать в Раде его инициативы.

В ответ на это экс-министр заявил, что никогда лично не контактировал с нардепом. Он рассказал что Арахамия и Монастырский согласились, что поведение Галушко неприемлемо и оба провели с нардепом разговор. "Никакой секретности в этих беседах и никаких особых пожеланий к данному депутату, кроме приличного поведения, никогда не было! "Я этого депутата в очистку не назначал". Ответственность за качество и моральный уровень депутатов несет та политическая сила, которая приводит их в парламент!" - написал Аваков.

Он добавил, что водитель, допустивший нарушение ПДД, за которое и был остановлен автомобиль Галушко, решением суда был признан виновным и понес административное наказание.

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