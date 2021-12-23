Росія починає масштабні навчання з бойовими стрільбами в окупованому Криму та Краснодарському краї

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Росія проведе навчання з бойовими стрільбами в окупованому Криму та Краснодарському краї. До них планують залучити понад 1 200 російських десантників та понад 250 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Росія" з посиланням на Міноборони РФ, пише ТСН.

"Навчання пройдуть у рамках оперативного збору керівного складу військ під керівництвом командувача Повітряно-десантними військами генерал-полковника Андрія Сердюкова. Загалом у них задіяно понад 1200 військовослужбовців та понад 250 одиниць військової та спеціальної техніки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання відбуваються на тлі заяв США, інших країн НАТО та України щодо концентрації російських військ біля українського кордону, які, як пише видання, 9 грудня спростував російський Генштаб.

"Будуть відпрацьовані бойові стрільби десантно-штурмових, артилерійських підрозділів і підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також розмінування ділянки місцевості та прикриття військ від засобів повітряного нападу та безпілотних літальних апаратів. Військовослужбовці виконають вогневі завдання та вразять мішені на різних дальностях", - цитує "Інтерфакс" Міноборони РФ.