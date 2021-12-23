Украина сможет одолеть Россию, но при одном условии – Foreign Policy

Чуть более 82 лет назад финские солдаты, обороняясь от значительно превосходящей их Красной Армии СССР, совершили впечатляющий подвиг: победили советских захватчиков в битве за городок Толваярви в тогдашней Ладожской Карелии.

Об этом говорится в публикации американского издания Foreign Policy, информирует UAINFO.org.

Ошеломляющая победа финской армии убедила народ и остальной мир, что еще не все потеряно, и финны чудом сдерживали натиск Советов еще десять недель. Сегодня с угрозой зимней войны столкнулась другая маленькая страна. Украине есть чему поучиться у Финляндии.

Командиры Красной Армии не сомневались, что Толваярви будет легкой прогулкой — как и бывший советский лидер Иосиф Сталин, который рассчитывал, что вся финская кампания будет проще пареной репы. В конце концов Финляндия — молодая страна с неустойчивой экономикой. Что еще хуже, после независимости от России в 1917 году разразилась гражданская война между «белыми» буржуазными силами и «красными» социалистами, многие из которых были большевиками. После нескольких месяцев ожесточенных боев белые одержали победу.

В 1939 году Советы решили, что могут этим воспользоваться. Вскоре после начала вторжения они уверенно атаковали приграничный городок Толваярви силами в 20 000 человек — с танками, пушками и бронетехникой. В распоряжении финнов было около 4 000 человек из различных частей и с самым примитивным снаряжением. Но финны сопротивлялись десять дней — и перехитрили Советский Союз.

22 декабря 1939 года нападавшим пришлось отступить. По словам одного высокопоставленного финского военного чина, Советы потеряли более 3 000 человек убитыми и сотни ранеными. Финны, в свою очередь, потеряли 274 человека, еще 445 получили ранения и 29 пропали без вести. Новости о героизме финнов достигли даже студентов в самом сердце Америки. «Финны уничтожили целый батальон русских на лютом морозе в озерном краю после того, как советская воздушная армада бомбила Хельсинки и десятки близлежащих городов», — писала студенческая газета The Daily Illini Иллинойского университета в Урбана-Шампейне.

Битва за Толваярви стала рождественским чудом и поворотным моментом в так называемой Зимней войне. Хотя примерно через три месяца Финляндии все же пришлось согласиться на прекращение огня, она так и не сдалась. Советы потеряли впятеро больше солдат, а финны настолько унизили Советский Союз, что о Зимней войне в русских школах и по сей день почти не упоминается.

Да, всю холодную войну Финляндии пришлось поддерживать в отношениях с Советским Союзом хрупкое равновесие, — в остальной части мира этот процесс зовется «финляндизацией». В отличие от соседней Швеции, тоже нейтральной, Финляндии не разрешалось иметь вспомогательные военизированные организации, а во внешней политике ей приходилось уделять воле Москвы больше внимания, чем Швеции или другим странам Западной Европы.

Но что самое важное для финнов, они отстояли свободу, и, несмотря на мощь Советов, были готовы дать вооруженный отпор, если те вторгнутся снова. Даже в разгар холодной войны, в начале 1980-х, вооруженную оборону против предполагаемого захватчика поддерживали 67% финнов. Эта поддержка остается чрезвычайно высокой и поныне: сегодня за вооруженное сопротивление выступает 68% финнов.

Действительно, во время Зимней войны финны продемонстрировали остальному миру, что даже маленькой и менее развитой в военном отношении стране вполне по силам помешать амбициям крупного и превосходящего силами противника. Эта демонстрация должна придать смелости украинцам, ведь им тоже грозит зимняя война.

Финны переломили ситуацию в свою пользу в Толваярви, потому что их солдаты верили в своего командира, полковника Пааво Талвелу. Главнокомандующим финской армии, в свою очередь, был блистательный фельдмаршал Карл Густав Эмиль Маннергейм. Более того, все без исключения финны — как военные, так и гражданские — верили в свою страну. «Жертвы, которые вынесли войска, были бы невозможны без поддержки тыла», — сказал генерал-майор в отставке Пекка Товери (Pekka Toveri), до недавнего времени возглавлявший финскую военную разведку.

«Солдаты знали, как их чтят, и знали, что они сражаются за выживание страны». В самом деле, почти все солдаты Зимней войны были резервистами. Однако несчетное множество мирных жителей помогали им материально и технически.

Полностью женский добровольческий корпус «Лотта» — в честь основательницы Лотты Сверд (Lotta Svärd) — разворачивал полевые кухни и госпитали, налаживал связь, воздушное наблюдение и производство боеприпасов, а многие другие поддерживали нормальную работу тыла.

Это высвободило солдат для боевого дежурства. «Все национальные ресурсы были мобилизованы на защиту страны, — говорит Товери. — Все подготовленные и боеспособные резервисты были призваны на службу, и все гражданские ресурсы были брошены на поддержку обороны». Так родилась финская политика тотальной обороны, где каждый играет свою роль в обеспечении безопасности.

Патриотизм финских солдат и мирных жителей поразил Советский Союз — советское командование настолько было уверено в скором крахе молодой и истерзанной гражданской войной страны, что у бойцов Красной Армии даже не было зимней одежды. Украинцы могут извлечь уроки из этого единства.

Хотя финны придерживались диаметрально противоположных взглядов на государственное устройство и будущее страны, даже самые ярые коммунисты твердо поддержали вооруженные силы и отвергли советский марионеточный режим. «Больше всего Сталина удивило то, что красные, даже проиграв гражданскую войну, не встретили Красную Армию с распростертыми объятиями, — говорит многоопытный финский аналитик безопасности Стефан Форсс. — Наоборот, они сражались с Красной Армией не менее героически, чем белые».

Разумеется, финны верили в свое правительство и не сомневались в его принципиальности и неподкупности. Украине достичь такого единства будет непросто, учитывая, что президент Украины Владимир Зеленский недавно оказался замешан в «Досье Пандоры». Оказалось, что самопровозглашенный «человек из народа» владеет рядом офшорных компаний, через которые его деловые партнеры скупают элитную недвижимость в Лондоне.

Едва ли поможет национальному единству и то обстоятельство, что украинские госслужащие каким-то образом накопили 2,6 миллиарда долларов в биткойнах, как выяснилось в этом году. Но даже в этом случае Украина может черпать вдохновение в финском патриотизме в трудную минуту, а недавние попытки Украины обуздать коррупцию хоть немного да укрепят национальное единство.

Внести свою лепту в защиту страны во время конфликта может каждый человек, всё огромное гражданское население. Так, украинцы могли бы поддержать свои вооруженные силы, взяв на себя ответственность за материально-техническое обеспечение, и тем самым освободить солдат для участи в боевых действиях. Безусловно, за те считанные недели или даже дни, что, быть может, остаются до российского нападения, правительство Зеленского не сможет стать столь же неподкупным и принципиальным как финское в 1939 году, — но надо же с чего-то начинать, ведь едва ли это последняя украинская паника из-за России.

Наконец, вооруженным силам Украины есть чему поучиться у солдат Маннергейма. «Небольшие финские группы зашли на лыжах в тыл к нашим и нарушили снабжение, — вспоминал позже один советский солдат. — В середине декабря наши танки оказались без горючего, артиллерийские лошади — без овса, а солдаты — без еды». Кроме того, многие танки вывели из строя другие финские солдаты на лыжах в белых маск-халатах — они прицельно метали в их башни коктейли Молотова.

«Чрезвычайно важна готовность, — сказал Товери. — Вся финская полевая армия была мобилизована за несколько месяцев до советского наступления». Потенциальный захватчик, разумеется, может принять это за эскалацию, но у ранней мобилизации есть огромные преимущества. Благодаря этому финские солдаты выиграли время на масштабные учения и строительство укреплений. Не менее важно и то, что они познакомились друг с другом и со своими командирами — выработался командный дух, оказавшийся решающим, когда они набросились на захватчиков, словно партизаны.

По-хорошему, представители вооруженных сил Украины должны регулярно бывать в Финляндии, чтобы воочию понаблюдать, как финны проходят подготовку и пользуются преимуществами своей местности, — не говоря уже о том, как гражданское население охотно выполняет свои задачи. А пока что они могут изучить, как финны разрабатывают тактику и приспосабливают оборудование под особенности местности.

Однако, как отмечает Товери, на это ушло почти два десятилетия, поэтому украинцы сегодня оказались в гораздо худшем положении, тем более что их территория намного хуже защищена. «К тому же русским эта местность знакома», — добавляет он. Но вооруженные силы Украины могут доработать хотя бы некоторые инструменты и тактику с учетом имеющихся навыков и местности, чтобы поставить традиционные российские формирования в невыгодное положение. То, как финны на лыжах вывели захватчика из равновесия бутылками с зажигательной смесью, — хорошее предзнаменование для сегодняшней Украины, если та предоставит творческую свободу инициативным командирам.

13 марта 1940 года Зимняя война закончилась. Финляндия потеряла 11% своей территории, но отстояла независимость. На следующий день национальное радио Финляндии передало обращение Маннергейма:

«Вы не хотели войны, вы любили мир, труд и развитие — но вас погнали на битву, в которой вы совершили великие деяния, подвиги, которые в последующие века будут сиять на страницах истории. Более 15 тысяч из вас, те, кто остался на поле брани, больше не вернутся домой, и не счесть тех, кто навеки утратил трудоспособность. Но на все удары вы всегда давали жесткий отпор, и в том, что сейчас пара сотен тысяч ваших противников упокоились навеки, обратив невидящие взоры к нашему звездному небу, вашей вины нет. Вы не ненавидели их, и не желали им зла — лишь следовали суровым законам войны: убей или умри сам».

Маннергейм впоследствии станет президентом своей страны и останется национальным героем.

В сегодняшней Украине своего Маннергейма нет, но украинцы, несомненно, любят мир и труд так же сильно, как финны в 1939 году. Это, а также продуманное планирование, основанное на столь же мрачной исходной позиции Финляндии, даст украинцам проблеск надежды этой зимой.

Элизабет Броу — обозреватель журнала Foreign Policy, научный сотрудник Американского института предпринимательства, специалист по гибридным угрозам и угрозам серой зоны, член Национальной комиссии по готовности Великобритании.