Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Новый штамм омикрон может вдвое сократить рост глобального ВВП в четвертом квартале. Нововыявленный вариант вируса нанесет ощутимый удар мировой экономике.

Это прогнозируют в Bloomberg, информирует UAINFO.org.

Согласно прогнозам мировая экономика вырастет на 0,7% за последние три месяца 2021 года, что вдвое меньше против предыдущего третьего квартала, и даже ниже темпов перед коронакризисом и обвалом экономик.

В четвертом квартале ожидается рост экономики только на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Также снизились прогнозы по росту экономик развивающихся стран: экономика Китая должна вырасти только на 4,5% год к году (на 0,5 п.п. меньше предыдущего прогноза), Бразилии — на 0,2% (минус 2,6 п.п.).

В агентстве отмечают, что на глобальную экономику помимо распространения нового штамма влияет и ускоряющаяся инфляция.

Показатель инфляции Федеральной резервной системы США в этом квартале вырос на 5% по сравнению с 4,3% предыдущих трех месяцев.

При этом потребительские цены в еврозоне и Великобритании вырастут минимум на 4,4%, а в Китае — на 2,1% в четвертом квартале.

В декабре в МВФ заявили, что новый штамм коронавируса омикрон грозит глобальной экономике снижением темпов восстановления.

Также среди основных рисков для глобальной экономики на 2022 год аналитики Bloomberg называли новый штамм COVID-19, инфляцию и ситуацию в Китае.

Инвестиционный банк США JP Morgan прогнозирует, что 2022 год ознаменует конец пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики.