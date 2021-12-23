Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

09:00

Євген Якунов: Нам конче потрібен місяць повної політичної тиші. Щоб не проґавити шум моторів ворожих бомбардувальників

08:05

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

07:02

Украина сможет одолеть Россию, но при одном условии – Foreign Policy

06:11

Третю дозу вакцини від коронавірусу зможуть отримати ще деякі українці

03:23

У трети украинцев, переболевших ковидом, нет антител — Минздрав

20:01

В Китае найден идеально сохранившийся эмбрион динозавра

18:59

Чем заменить вредный майонез в салатах? Три полезные альтернативы

18:02

Ще одна екранізація загадкового твору Агати Крісті: у мережі з'явився трейлер стрічки "Смерть на Нілі"

17:03

Ученые из США анонсировали создание собственной COVID-вакцины: будет защищать от всех штаммов

16:03

В США скончался создатель ботокса

15:01

"Ты что больной на голову? Это автомобиль народного депутата, как ты можешь его осматривать?": "слуга народа" обматерил полицейских"

14:00

Різдво 25 грудня – не лише католицьке. Його відзначають більшість православних церков світу: чи може Україна перейти на цю дату?

13:24

Із 16 січня 2022 року друковані ЗМІ в Україні повинні видаватися державною мовою, – Держкомтелерадіо

12:28

Меган Маркл хочуть змусити свідчити в суді проти принца Ендрю, якого звинувачують у зґвалтуванні

12:04

З 1 січня 2022 року у медустановах України почнуть контролювати призначення і застосування антибіотиків, – ЦГЗ

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

  7   0 23.12.2021, 08:05 | Статьи, Экономика
Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Новый штамм омикрон может вдвое сократить рост глобального ВВП в четвертом квартале. Нововыявленный вариант вируса нанесет ощутимый удар мировой экономике.

Это прогнозируют в Bloomberg, информирует UAINFO.org.

Согласно прогнозам мировая экономика вырастет на 0,7% за последние три месяца 2021 года, что вдвое меньше против предыдущего третьего квартала, и даже ниже темпов перед коронакризисом и обвалом экономик.

В четвертом квартале ожидается рост экономики только на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Также снизились прогнозы по росту экономик развивающихся стран: экономика Китая должна вырасти только на 4,5% год к году (на 0,5 п.п. меньше предыдущего прогноза), Бразилии — на 0,2% (минус 2,6 п.п.).

В агентстве отмечают, что на глобальную экономику помимо распространения нового штамма влияет и ускоряющаяся инфляция.

Показатель инфляции Федеральной резервной системы США в этом квартале вырос на 5% по сравнению с 4,3% предыдущих трех месяцев.

При этом потребительские цены в еврозоне и Великобритании вырастут минимум на 4,4%, а в Китае — на 2,1% в четвертом квартале.

В декабре в МВФ заявили, что новый штамм коронавируса омикрон грозит глобальной экономике снижением темпов восстановления.

Также среди основных рисков для глобальной экономики на 2022 год аналитики Bloomberg называли новый штамм COVID-19, инфляцию и ситуацию в Китае.

Инвестиционный банк США JP Morgan прогнозирует, что 2022 год ознаменует конец пандемии коронавируса и полное восстановление мировой экономики.

Перевод – LIGA.Бизнес

Лента статей

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Украина сможет одолеть Россию, но при одном условии – Foreign Policy

Украина сможет одолеть Россию, но при одном условии – Foreign Policy

Предательство Украины экс-канцлером Меркель становится проблемой для Шольца – Die Welt

Предательство Украины экс-канцлером Меркель становится проблемой для Шольца – Die Welt

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (535)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]