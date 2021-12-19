Столтенберг о требованиях России: НАТО никогда не пойдет на компромисс по Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает, что альянс никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, НАТО больше не будет расширяться.

Об этом сообщил Йенс Столтенберг в нтервью газете Le Journal du Dimanche.

"Мы никогда не пойдем на компромисс ни в отношении безопасности своих союзников, ни в отношении права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, которые были подтверждены не только Североатлантическим союзом, но также и Россией, подписавшей такие документы, как Хельсинкский Заключительный акт 1975 года или Парижская хартия 1990 года", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя согласно Уставу ООН.

"У нее есть право просить помощи для достижения этой цели, и я не понимаю, как это угрожает России, которая является агрессором в этом конфликте", - добавил генсек НАТО.

Он уточнил, что если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену".

"Будут более жесткие экономические и политические санкции, и мы обеспечим безопасность каждой из наших стран-участниц", - добавил Столтенберг.