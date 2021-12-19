Тысяча за вакцинацию: Киберполиция будет отслеживать подозрительные выплаты

Программа "еПоддержка" по выплате тысячи гривен за вакцинацию от COVID пока реализуется только в приложении "Дия". Чтобы предотвратить мошенничество, киберполиция будет отслеживать подозрительные ситуации и выплаты.

Об этом сообщает в Telegram вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаила Федорова.

В частности, он напомнил, что сегодня стартовала программа по выплате тысячи гривен за вакцинацию от COVID. Деньгами можно будет воспользоваться четыре месяца, если их не потратить, то счет будет закрыт.

При этом расплачиваться можно онлайн и офлайн, но только на определенные категории украинского бизнеса.

"Программа реализуется только в приложении "Дия". Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты", - добавил Федоров.