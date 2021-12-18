Украина попросила у США новое вооружение

Украина попросила у Соединенных Штатов Америки новое вооружение. В частности системы ПВО и ракеты Patriot.

Об этом сообщает CNN.

"По словам людей, которые знакомы с запросами, украинские официальные лица также настаивают на приобретении в США систем ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot", - сообщил собеседник издания.

За последних 2 месяца Украина уже получила:

- противотанковые ракеты Javelin;

- командные пусковые установки;

- патрульные катера класса Island;

- аптечки первой помощи;

- защищенные радиостанции;

- электронику;

- медицинское оборудование.