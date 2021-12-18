Украина попросила у США новое вооружение

Украина попросила у Соединенных Штатов Америки новое вооружение. В частности системы ПВО и ракеты Patriot.
Об этом сообщает CNN.
"По словам людей, которые знакомы с запросами, украинские официальные лица также настаивают на приобретении в США систем ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot", - сообщил собеседник издания.
За последних 2 месяца Украина уже получила:
- противотанковые ракеты Javelin;
- командные пусковые установки;
- патрульные катера класса Island;
- аптечки первой помощи;
- защищенные радиостанции;
- электронику;
- медицинское оборудование.