Бывший глава Днепропетровского облсовета подозревается в злоупотреблении властью и угрозе убийством, - полиция

Противоправными действиями 48-летний мужчина нанес местному бюджету ущерб почти в 10 миллионов гривен. Также принуждал своего подчиненного к подписанию заведомо ложных документов и угрожал ему убийством. По обоим фактам полицейские объявили фигуранту подозрение, а суд избрал меру пресечения.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции.
Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно со следователями полиции области разоблачили бывшего главу Днепропетровского областного совета в противоправной деятельности.
Сообщается, что подозреваемый, действуя в интересах частной компании, нарушил процедуру продажи коммунального имущества, чем нанес ущерб более чем на 9,7 млн грн. Вопрос продажи имущества ни разу не выносился на рассмотрение профильной комиссии Днепропетровского областного совета, а также не была соблюдена процедура опубликования информации о продаже имущества в средствах массовой информации.
Соответственно, частная компания получила необоснованное право на приобретение имущества, а также скидку при его покупке.
Отдельно полицейские установили факт угрозы убийством одному из работников. Работая первым заместителем председателя одного из горсоветов, он запугивал и принуждал начальника управления к подписанию заведомо ложных актов выполненных работ частной компанией.
Экс-главе Днепропетровского облсовета предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. 17 декабря судом избрана мера пресечения - залог 1 миллион 135 тысяч гривен.
Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.