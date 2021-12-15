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Заступнику голови Меджлісу Джелялу загрожує до 20 років позбавлення волі – адвокат

  6   0 15.12.2021, 11:20 | Новости, Политика
Заступнику голови Меджлісу Джелялу загрожує до 20 років позбавлення волі – адвокат

Наріман Джелял (Фото: Рефат Чубаров/Facebook)

Адвокат Микола Полозов заявив, що заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу планують висунути звинувачення у остаточній редакції, йому загрожує близько 20 років позбавлення волі.

Про це повідомляє телеканал Дом, інформує НВ.

"Наріман Джелал звинувачується у вчиненні диверсії в складі організованої групи, заподіявши істотну шкоду майну. Також його звинувачують у незаконному обігу вибухових пристроїв у складі організованої групи. І у незаконній контрабанді вибухових пристроїв у складі організованої групи. За сукупністю покарання може становити близько 20 років ув'язнення", - сказав захисник.

Адвокат заявив, що зараз добігає кінця попереднє "розслідування".

"Я вважаю, що найближчим часом ми почнемо знайомитися з матеріалами "кримінальної справи". Йому (Наріману Джелялу, - ред.) буде висунуто звинувачення в остаточній редакції. Відповідно, можна буде говорити, що цю стадію вже завершено", - сказав він.

Полозов додав, що наступна стадія - це ознайомлення зі "справою", після цього - направлення обвинувального ув'язнення до прокуратури та "справи" - до "суду".

3-4 вересня у Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб у так званій справі про "диверсію на газопроводі" у селі Перевальне. Серед затриманих виявився кримськотатарський політик та активіст Наріман Джелял.

Джеляла спочатку звинуватили у пособництві у диверсії на газопроводі Перевальному, а потім перекваліфікували звинувачення на «вчинення диверсії» (частина 1 статті 281 КК РФ). Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

"Суд" в окупованому Криму ухвалив рішення про утримання його під вартою до 3 листопада.

У п'ятницю, 8 жовтня, контрольована РФ окупаційна "влада" Криму перевела Нарімана Джеляла із СІЗО до психіатричної лікарні. Захист Джеляла збирався оскаржити рішення слідства.

НВ

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