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Гогилашвили такой не один: многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или "Кварталу" — Бигус. ВИДЕО

  16   0 14.12.2021, 07:04 | Новости, Политика
Гогилашвили такой не один: многие попали на важные должности из-за приближенности к Зеленскому или "Кварталу" — Бигус. ВИДЕО

Многие попали на важные должности не из-за навыков, а из-за приближенности к президенту Владимиру Зеленскому или «Кварталу». И именно это дает им чувство безнаказанности.

Об этом журналист-расследователь Денис Бигус пишет на своей странице в соцсети «Фейсбук», информирует UAINFO.org.

«Многие люди попали на важные должности не из-за навыков, а из-за приближенности к Зеленскому или «Кварталу». И именно это дает им ощущение безнаказанности.

Вы же помните, как ради мужа сотрудницы «Квартала» (снимавшегося в российском телешоу) создали руководящую должность в «Укрзализныце»?

Как дочь преподавателя Зеленского попала в АМКУ?

Или муж бухгалтера «Квартала» с его невероятными карьерными успехами в разведке.

Или же подруга супруги президента и экс-менеджер компании Ахметова, возглавившая Антимонопольный.

И старый знакомый семьи Зеленских Мецгер. Куда же без него?

Как работает карьерный лифт только для избранных, рассказывается в сюжете «Братство «Квартала» Максим Опанасенко.

А пока Зеленский призывает уволить Гогилашвили, а Монастырский осторожно начинает «внутреннее расследование», остается только делать ставки.

Нет, не о судьбе Гогилашвили, о том, кто из друзей президента «удивит» следующим», — пишет Бигус.

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