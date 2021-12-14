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Путин испугался вооружений НАТО в Украине и призвал срочно начать переговоры

  10   0 14.12.2021, 03:08 | Новости, Политика
Путин испугался вооружений НАТО в Украине и призвал срочно начать переговоры

Президент РФ упрекнул страны Альянса в "активном военном "освоении" территории Украины.

Президент Российской Федерации Владимир Путин опасается продвижения НАТО на восток и размещения Альянсом в Украине "угрожающих России" вооружений.

Об этом шла речь во время телефонного разговора Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает пресс-служба Кремля, информирует UAINFO.org.

В частности Путин упрекнул страны НАТО в "активном военном "освоении" территории Украины, что создает прямую угрозу безопасности России".

При этом он заявил о необходимости срочно начать переговоры, чтобы исключить "дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений".

Напомним, Борис Джонсон в ходе этого разговора призвал Путина уменьшить напряжение на границе с Украиной, предупредив его о последствиях.

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