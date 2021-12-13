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Чи збирається РФ нападати на Україну: в російському МЗС дали відповідь

  11   0 13.12.2021, 12:58 | Новости, Политика
Чи збирається РФ нападати на Україну: в російському МЗС дали відповідь

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що російського вторгнення в Україну "немає і бути не може". Та додав, що США нібито "дивним чином" зациклилися на темі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Американці абсолютно незрозуміло зациклені на ідеї про те, що існує загроза російського вторгнення на Україну. Цього немає і бути не може. А те, що ми здійснюємо на своїй території, їх просто не стосується, вони не мають ні морального, ні політичного права ставити питання у такій площині", - сказав Рябков.

За його словами, за підсумками переговорів президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського нібито не прозвучало нічого, що відрізняло б ці заяви від численних аналогічних сигналів із Вашингтона в останні тижні.

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