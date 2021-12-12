G7 договорилась о реакции на шаги РФ по Украине

Участники переговоров в результате напряженного обсуждения пришли к выводу, что конфликт все еще можно решить дипломатическим путем.

Министры иностранных дел стран Группы семи (G7) пришли к соглашению насчет последствий для России в случае вторжения в Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепа США.

По словам американского дипломата, в первый день встречи глав МИД стран G7, которая проходит в Ливерпуле, министры обсудили Китай, иранскую ядерную программу, а также Украину.

Отмечается, что участники переговоров выразили обеспокоенность ситуацией у украинской границы и в результате напряженного обсуждения пришли к выводу, что конфликт все еще можно решить дипломатическим путем.

В противном случае РФ ожидают последствия.

"Если же Москва решит не идти по этому (дипломатическому - ред.) пути, то в ответ будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом", - подчеркнули в Госдепартаменте.