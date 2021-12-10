США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

Как заявляют журналисты, администрация Байдена может побудить Киев уступить в вопросах полиции, здравоохранения и образования.

После проведения онлайн-переговоров президента США и России, администрация Байдена приняла решение взять на себя более весомую роль в дипломатии. На Украину могут оказывать давление, чтобы она пошла на определенные уступки на Донбассе.

Об этом сообщают источники AP News, информирует UAINFO.org.

Сообщается, что любые переговоры по мирному решению соперничества Запада и Востока будет минным полем для президента Джо Байдена.

Но представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы страна официально дала часть автономии для ОРДЛО.

Основной вызов для Байдена, как пишут в издании, будут заключаться в том, чтобы побудить Киев принять некоторые меры.

Однако они не должны создать впечатление, что Украина идет на уступки Путину.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер заявляет, что уступки могут включать контроль ОРДЛО над здравоохранением, полицией и образованием.

«Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность национального правительства принимать решения», — подытожил Пайфер.

По словам Байдена, США не будут оправлять свои войска в Украину в случае вторжения России.

В новом оборонном бюджете США предусматривается 300 млн долларов Украине, а также 4 млрд на защиту в случае вторжения РФ.

После переговоров Джо Байден заявлял, что предупредил Владимира Путина о серьезных экономических последствиях в случае, если Россия решится на вторжение в Украину.