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Ляшко признал, что в официальную статистику попадает менее половины всех случаев коронавируса в Украине. ВИДЕО

  7   0 09.12.2021, 23:30 | Новости, Общество
Ляшко признал, что в официальную статистику попадает менее половины всех случаев коронавируса в Украине. ВИДЕО

В Украине больше инфицированных коронавирусом, чем указано в официальной статистике, поскольку в нее попадает менее половины случаев.

Так происходит, потому что большинство болеет в легкой форме и не обращается к врачам.

Об этом рассказал министр  здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью «24 каналу», информирует UAINFO.org.

«Мы смотрим на количество людей, которые переболели, и понимаем, что мы обнаруживаем где-то 40% всех заболевших.

Остальные 60% не обнаруживаются, и это нормальная мировая практика, так как большое количество людей болеет легко, не обращаясь к врачу.

Это приводит к тому, что количество инфицирований в домохозяйстве или за его пределами может увеличиваться», – объяснил министр.

Кроме того, он рассказал, что последующие волны коронавируса должны быть не такими агрессивными, как предыдущие, но это зависит от того, будут ли появляться новые мутации коронавируса.

Напомним, в Минздраве спрогнозировали рост заболеваемости коронавирусом в январе.

В США считают, что новый штамм коронавируса «Омикрон» может быть менее опасен, чем «Дельта».

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