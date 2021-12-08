Фесенко: "Зрадофильство" пора вносить в клинический список патологических отклонений в сфере политической психологии

"Любимая наша тема - «зрада». Многие наши комментаторы ищут зраду везде, даже там, где ее нет и близко. В связи с этим меня все больше смешат стенания о том, что Украину обсуждают без Украины. Мол, так нельзя. Это чуть ли не унижение нашего государства", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Владимир Фесенко, информирует UAINFO.org.

"А теперь смотрите. На всех уровнях и в разных формах обсуждают китайскую тему. Во многих случаях без участия Китая. Наверняка про Китай вспоминали и на переговорах Байдена и Путина. Во всяком случае это предполагают многие эксперты. И кого точно обсуждали вчера Байден и Путин - это Иран. Интересно, в Иране тоже подняли бучу по этому поводу? На самом деле этот список можно продолжить. Последние полгода на всех подобных переговорах обсуждают тему Афганистана (и делают это без участия представителей Афганистана). В переговорах западных лидеров постоянно присутствует тема Китая, и периодически России, если Путин или российские спецслужбы что-то отчебучат в очередной раз. Мы обсуждаем с американцами тему «Северного потока-2» без участия Германии и России. Так что, обсуждение третьих стран на каких-либо переговорах - это норма, а не что-то особенное. А в случае обсуждения украинской темы между Байденом и Путиным, то это происходит в тесной координации между США и Украиной. Перед онлайн-переговорами Байдена и Путина Президенту Зеленскому звонил Госсекретарь США Блинкен. В четверг ожидается телефонный разговор президентов США и Украины. Раньше такой плотной и публичной координации между США и Украиной до и после переговоров с Путиным не было.

Многие у нас увидели «зраду» в том, что из военного бюджета США убрали положения о новых санкциях против газопровода «Северный поток - 2» и госдолга России. И произошло это как раз перед переговорами Байдена с Путиным. На самом деле не произошло ничего необычного. Перед Женевой США действовали точно также. Это очень прагматичная переговорная тактика. Если санкции вводить до переговоров, то это не будет способствовать конструктивному обсуждению и договоренностям, напротив может спровоцировать новые агрессивные проявления со стороны России. Зачем дразнить зверя, который встал в боевую стойку? Так можно спровоцировать его атаку. А вот показать ему оружие (в виде жестких и конкретных санкций в случае нападения на Украину) и предупредить о наказании за неприемлемые действия - это проверенная временем тактика сдерживания. Так что и здесь нет никакой «зрады», зато есть политическая и дипломатическая логика.

Что касается «зрадофильства», то это уже диагноз. Его впору вносить в клинический список патологических отклонений в сфере политической психологии", - констатирует политолог.