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Россия готовит Украину к энергокризису этой зимой – эксперты США

  84   0 08.12.2021, 21:31 | Новости, Экономика
Россия готовит Украину к энергокризису этой зимой – эксперты США

Кремль использует рычаги влияния для дальнейшего давления на Украину и Запад. Может организовать энергетический кризис в стране уже этой зимой.

Об этом передают аналитики Института изучения войны США, информирует UAINFO.org.

Кремль способствует эскалации Беларуси против Польши и использует запуск «Северного потока-2», чтобы ограничить НАТО от дальнейшего расширения и военной поддержки Украины.

Вероятно, что запуск трубопровода позволит России обойти Украину и лишить Европу основного маршрута.

Кремль регулярно использует нарратив о том, что «российский бизнес — это просто бизнес», чтобы достичь своих целей благодаря энергетической политике.

Попытка ограничить интеграцию Молдовы в ЕС — один из недавних примеров.

Россия способна расширить информационную экосистему вокруг «Северного потока-2», чтобы продолжать влиять на Европу в течение следующих лет.

В то же время трубопровод является еще и потенциальным инструментом разведки, поскольку вдоль него можно разместить средства наблюдения.

Чем «Северный поток-2» является опасным для Украины

Его риски были хорошо обсуждены.

В первую очередь, вероятно, что Россия готовит Украину к энергетическому кризису уже этой зимой.

В этом году «Газпром» несколько раз сокращал транзит газа через страну, а в октябре были временно прекращены поставки угля.

В то же время «Газпром» подписал соглашение с Венгрией, что еще больше ограничит транзит газа через Украину.

Увеличение цен на газ является источником напряженности в стране, а запуск «Северного потока-2» может привести к нестабильности.

Во-вторых, запуск трубопровода позволит России увеличить количество военных действий против Украины.

Сегодня же Путин вынужден предоставлять приоритет «Северному потоку-2», поскольку его принятие было бы под угрозой в случае открытого вторжения в страну.

Этот риск может исчезнуть после сертификации трубопровода.

Перевод - РБК-Украина

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