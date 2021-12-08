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Бортник: Нынешняя ситуация – "уходящий поезд" для нашего президента, последний шанс выступить с конструктивной позицией. Потом будет принуждение к реализации мирного плана или военное обострение с РФ

  13   0 08.12.2021, 17:01 | Новости, Политика
Бортник: Нынешняя ситуация – "уходящий поезд" для нашего президента, последний шанс выступить с конструктивной позицией. Потом будет принуждение к реализации мирного плана или военное обострение с РФ

"По переговорам и договоренностям президентов США и РФ.

1. Это только начало диалога - первые предметные переговоры между руководителями США и РФ, во время которого стороны обменивались конкретными предложениями и позициями, большинство которых так и останется «за кулисами». Похоже, что диалог был откровенным и жестким, стороны увезли домой большие «домашние задания». Женевская встреча 16.06.2021 все же имела «нулевой формат» - стороны только описали существующий между странами комплекс проблем и попытались определится возможны ли договоренности в принципе", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Руслан Бортник, информирует UAINFO.org.

"2. Эти переговоры, в любом случае, частично (хоть и временно) снимают военно-политическое напряжение (деэскалируют) между сторонами, в том числе и в зонах их гибридного противостояния (например, в Украине). Оживление переговорных форматов вероятно принесет снижение напряжений на украинских границах как минимум до весны 2022 года (когда могут начаться новые российские учения);

3. Саам факт этих переговоров укрепляет позиции и США, и РФ в их диалоге с Китаем, является определенно формой политической компенсации для руководства РФ;

4. Надо понимать, что Президенты РФ и США вели диалог сразу на 2-х уровнях: 1. Глобальная политико-экономическая конкуренция; 2. Прямые отношения между странами;

5. Наибольшие успехи достигнуты именно на 2-м уровне - отказ от санкций в отношении СП-2 и 35 российских граждан, запрета на инвестиции в российский суверенные долговые обязательства вероятно связан с некими до конца обещаниями и гарантиями с российской стороны (от гарантий безопасности для Европы до смягчения условий работы американских представительств и связанных с ними интересов в РФ);

6. Президент США формально не признал российские «красные линии» в отношении Украины (не вступление в НАТО и не развитие военной инфраструктуры западных стран), поскольку (на само деле) речь идет не только и не столько об Украине - на кону формальное признание РФ в статусе глобального государства, которое имеет свои внешние интересы и сферы влияния. Большая часть американских элит против, поскольку понимает, что, позволив РФ провести «красную линию» в Европе (по украинской границе), со временем получат такие линии на Ближнем Востоке, Латинской Америке, Африке ... Не говоря уже о дальнейшем подрыве глобальной либерализации и роли международных организаций. А это уже новый Мировой Порядок, к принятию которого США пока не созрели. Кроме того, Дж. Байдену это гарантировало бы серьезный внутриполитический кризис в преддверии довыборов в конгресс;

7. Украинский вопрос стал тригером американо-российских отношений. И несмотря на обмен обвинениями тактического характера, стратегически и концептуально позиции РФ и США по Донбассу и Украине когерентны - возвращение Донбасса в состав Украины в качестве автономного образования в составе децентрализированной/регионализированной/ федерализированной Украины. При этом, тема Крыма остро между странами не стоит - отложена на непродленное время;

8. Скорее всего в ближайшее время восстановятся (по типу Нуланд-Карасина и Волкера-Суркова) американо-российские политические консультации по Украине, задача которых будет не столько найти компромисс между США и РФ, столько придать новую энергию Нормандской Четверке и Минскому переговорному формату: стратегические решения будут приниматься между США и РФ; концептуально-тактические в Н4; механизмы реализации в «Минском формате»;

9. Эта ситуация «уходящий поезд» для украинского президента и его команды - последний шанс выступить с конструктивной украинской позицией, попытаться сделать её основой политического урегулирования. Иначе, потом, или международное принуждение к реализации мирного плана, написанного без Украины (в том числе и через внутриполитический кризис) или военное обострение с РФ (и, тоже, политический кризис).

10. Насколько продуктивны и развернуты во времени новые американо-российские договоренности покажет наличие или отсутствие переговорных форматов на уровне АП/МИД РФ - Госдепартамент; ситуация вокруг НЕ/введения новых санкций; "риторика вторжения"; дата следующей встречи Президентов и так далее",- констатирует Бортник.

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